Χανιά: 45χρονη στο νοσοκομείο με μαχαιριές στον θώρακα – Της επιτέθηκε ο σύντροφος της, σε σοβαρή κατάσταση η άτυχη γυναίκα

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το στις 15 Αυγούστου με μία 45χρόνη να μεταφέρεται μαχαιρωμένη 10 φορές στο νοσοκομείο των Χανίων μετά από επίθεση του συντρόφου της.

Η 45χρονη, θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που διέμενε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά κατέληξε στο νοσοκομείο με πολλαπλές μαχαιριές στον θώρακα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα Χανιώτικα Νέα, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στις 23:30 το βράδυ της Παρασκευής στον Αποκόρωνα. Ο 56χρονος Βούλγαρος, φέρεται να τσακώθηκε με τη σύζυγο και να τη χτύπησε με μία ξύλινη καρέκλα στο σώμα, την απείλησε, την ακολούθησε ενώ εκείνη πήγε να φύγει και να εισέλθει στο αυτοκίνητό τους.

Τότε ο συλληφθείς άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού, όπου καθόταν η γυναίκα, και με ένα μαχαίρι της κατάφερε 10 χτυπήματα στα πλευρά και στα χέρια, με αποτέλεσμα να τής προκαλέσει σωματικές βλάβες. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα μαχαίρι πλησίον του αιματηρού επεισοδίου, συνέλαβαν τον 56χρονο, ο οποίος αναμένεται να κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η 45χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων, όπου όπως γνωστοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου ο κ. Γιώργος Μπέας χειρουργήθηκε λόγω μαχαιρωμάτων στον θώρακα, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική μέρα, αυτή του Δεκαπενταύγουστου.