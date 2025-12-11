Χανιά: Σχολική εκδρομή εξελίχθηκε σε περιπέτεια – 12 μαθητές παρουσίασαν δύσπνοια

Στο Κέντρο Υγείας Βάμου επειδή ένιωσαν δύσπνοια διακομίσθηκαν 12 μαθητές από σχολείο της Αθήνας, οι οποίοι είχαν πάει εκδρομή στα Χανιά την Πέμπτη (11/12).

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, οι μαθητές ένιωσαν δύσπνοια ενώ βρίσκονταν στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά.

Άμεσα τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άλλα με μέσα, ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και χορήγηση μάσκας.

Σημειώνεται ότι τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι και τις 18:30.