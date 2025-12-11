Χανιά: Στην ανακρίτρια ξανά ο γιατρός της κατασκήνωσης – Φέρεται να ασέλγησε και σε άλλες ανήλικες

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε πάλι ο 63χρονος γιατρός της κατασκήνωσης που κατηγορείται ότι ασέλγησε επανελλειμένα σε ανηλίκους στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, οι καταγγελίες προέρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας και προέκυψαν μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γιατρός, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν δημόσια με εισαγγελική διάταξη (ΕΔΩ) έχει προφυλακιστεί από τον περασμένο Αύγουστο μετά από περιστατικό ενός κατασκήνωσης στα Χανιά με θύμα 14χρονη μαθήτρια.

Η υπόθεση αφορά τουλάχιστον δύο περιστατικά. Αρχικά, ο γιατρός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Χανίων για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ωστόσο, υπό το βάρος νέων καταγγελιών που είχαν προκύψει τότε, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε κακούργημα και παραπέμφθηκε για ανάκριση.

Σε βάρος του 63χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για «κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου κάτω των 14 ετών από ιατρό».