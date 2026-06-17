Χανιά: Φύλλο και φτερό το σπίτι της αγνοούμενης Σταυρούλας – Στο μικροσκόπιο των αρχών άνθρωπος από το στενό περιβάλλον της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες γύρω από τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις αρχές να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Star, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν εξονυχιστική έρευνα στην κατοικία της αγνοούμενης, ενώ επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το δρομολόγιο που ακολούθησε πριν χαθούν τα ίχνη της.

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Στο πλαίσιο αυτό, ένα άτομο από τον στενό της κύκλο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «πρόσωπο-κλειδί» για την έκβαση της υπόθεσης, κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Όπως ξεκαθαρίζουν αστυνομικές πηγές, το άτομο αυτό δεν είναι ο αδελφός της.

Στο μικροσκόπιο η εγκληματική ενέργεια

Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια, με τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας να εντείνονται.

Μέχρι στιγμής, στο κτήριο της Ασφάλειας έχουν οδηγηθεί για κατάθεση ο αδελφός της 45χρονης καθώς και τέσσερις εργάτες με τους οποίους είχε πρόσφατες επαφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους υποστήριξαν πως δεν έχουν την παραμικρή γνώση για την τύχη της γυναίκας μετά το πέρας των τελευταίων συναντήσεων που είχε μαζί τους.

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εθεάθη για τελευταία φορά το Σάββατο 30 Μαΐου στην περιοχή Βαρύπετρο Χανίων. Εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί στο πατρικό της σπίτι και στη συνέχεια συναντήθηκε με έναν από τους εργάτες για να του καταβάλει το αντίτιμο αγροτικών εργασιών.

«Οι αστυνομικοί με ρώτησαν για την εικόνα που παρουσίαζε και για το περιεχόμενο της συζήτησής μας. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, ήταν η πρώτη φορά που κλήθηκα να καταθέσω στην Ασφάλεια», δήλωσε ο συγκεκριμένος εργάτης.

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Το τελευταίο στίγμα στη στάση του λεωφορείου

Μετά τη συγκεκριμένη δοσοληψία, η 45χρονη κινήθηκε πεζή προς την τοπική στάση των λεωφορείων προκειμένου να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων, όπου βρισκόταν η μόνιμη κατοικία και η εργασία της.

Μια γυναίκα που διαμένει στην περιοχή αποτελεί τον τελευταίο άνθρωπο που την είδε ζωντανή. Όπως περιέγραψε, η οπτική τους επαφή διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα: «Τη χαιρέτησα από το παράθυρο, μου ανταπέδωσε τον χαιρετισμό με ένα νεύμα και συνέχισε την πορεία της».

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Έκτοτε, η τύχη της Σταυρούλας αγνοείται. Το κύριο ζητούμενο για τις διωκτικές αρχές είναι να διαπιστωθεί εάν η γυναίκα επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο της γραμμής ή αν η διαδρομή της διακόπηκε βίαια πριν φτάσει στον προορισμό της.