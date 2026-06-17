Καραμανλής: «Είμαστε Μακεδόνες, γνήσιοι Μακεδόνες – Μην χάσουμε την ταυτότητά μας»

Σε μια ομιλία με έντονο συμβολικό χαρακτήρα και σαφή εθνικά μηνύματα προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (17.06.2026) ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην τελετή αποφοίτησης της τάξης του 2026 του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Απευθυνόμενος στη νέα γενιά, ο κ. Καραμανλής συνέδεσε την ελληνική και μακεδονική ταυτότητα με τις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της τεχνητής νοημοσύνης, καλώντας τους νέους να πορευτούν στο μέλλον με οδηγό την κριτική σκέψη και τις ρίζες τους.

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Η ανάγκη για ουσιαστική παιδεία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αναφερόμενος στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και τις ραγδαίες τεχνολογικές ανατροπές, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν υποκαθιστά τη βαθιά γνώση.

«Η απλή πληροφορία δεν αρκεί», επεσήμανε, εξηγώντας ότι το πραγματικό πλεονέκτημα των αποφοίτων έγκειται στην καλλιέργεια του πνεύματος και την αμφισβήτηση των ρηχών προσεγγίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε τους μαθητές να αποφεύγουν την επιφανειακή πληροφόρηση: «Πετάξτε τα ασήμαντα, τη σαβούρα. Εστιάστε στα μεγάλα και τα σημαντικά».

Παράλληλα, τους ενθάρρυνε να μην πτοούνται από τα εμπόδια, καθώς οι αποτυχίες προσφέρουν πολύτιμα μαθήματα, και να κυνηγούν τους στόχους τους «με πείσμα, ήθος και αξιοπρέπεια».

Η εθνική ταυτότητα και η ιστορική αλήθεια της Μακεδονίας

Το πλέον φορτισμένο κομμάτι της τοποθέτησής του αφορούσε την πατρίδα και την ιστορική μνήμη, σε μια περίοδο παγκόσμιας ρευστότητας. «Κλείστε για πάντα στην καρδιά σας την Ελλάδα. Νοιώστε το. Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες», υπογράμμισε με έμφαση.

Στη συνέχεια, ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε με ιδιαίτερη ένταση στη Μακεδονία και την ιστορική της διαδρομή, υπενθυμίζοντας τις θυσίες του παρελθόντος:

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«Είμαστε Μακεδόνες. Γνήσιοι Μακεδόνες. Εδώ που πατάμε σήμερα, το 1912 το έδαφος δεν ήταν ελληνικό. Η πατρίδα μας ήταν υπό μακρά κατοχή. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία. Μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ την ανάγκη να παραποιήσει την ιστορία ή να καπηλευτεί την κληρονομιά άλλων για να εδραιώσει τη δική της υπόσταση.

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Η σημασία της παράδοσης και το προσφυγικό αποτύπωμα

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στη διατήρηση των παραδόσεων, φέρνοντας ως παράδειγμα τους χορούς της Μακεδονίας και του Πόντου, αλλά και τη συμβολή των προσφύγων στην ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Θέλοντας να δείξει τη συνέχεια των γενεών, σημείωσε: «Κάθε φορά που χορεύουμε έναν συρτό μακεδονίτικο, έναν Κότσαρη ή μια Μπαϊντούσκα, χορεύει μαζί μας ο παππούς μας και η γιαγιά μας».

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«Η Ελλάδα σας χρειάζεται»

Κλείνοντας, ο Κώστας Καραμανλής κάλεσε τους αποφοίτους να παραμείνουν ενεργοί στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από πολίτες με ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη.

«Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Επιστρατεύοντας στίχους από το τραγούδι «Ναι και Όχι» του Λουκιανού Κηλαηδόνη, προέτρεψε τη νέα γενιά να ζήσει με αυθεντικότητα, μακριά από εξαρτήσεις και αλαζονεία, υπερασπιζόμενη τα εθνικά σύμβολα και την ιστορία της.

«Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς θα συμβεί. Είναι κάτι που εσείς θα διαμορφώσετε», κατέληξε, δίνοντας το σύνθημα για το νέο ξεκίνημα της ζωής τους.