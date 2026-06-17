Κινητικότητα στη γαλάζια «επετηρίδα» – Φουντώνουν τα σενάρια για νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά

Έντονες διεργασίες και συζητήσεις στο εσωτερικό της Κεντροδεξιάς προκαλεί η έντονη κινητικότητα γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στελέχη με μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία εμφανίζονται να κρατούν σαφείς αποστάσεις από την υφιστάμενη ηγεσία του Μεγάρου Μαξίμου, παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

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Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Απογευματινή», ο Αντώνης Μπέζας, πρώην βουλευτής Θεσπρωτίας και υφυπουργός επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Μεσσήνιο πολιτικό.

Στο επίκεντρο αυτών των επαφών βρίσκεται η χαρτογράφηση του πολιτικού σκηνικού ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Μάλιστα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο κ. Μπέζας να μην είναι ξανά υποψήφιος στη Θεσπρωτία, αλλά να μετακινηθεί σε κεντρική εκλογική περιφέρεια της Αττικής, με επικρατέστερη την Α’ Αθηνών.

Οι «πυρήνες» στήριξης και τα πρόσωπα των διεργασιών

Την ίδια στιγμή, τα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στην ίδρυση ενός νέου, δεξιού-πατριωτικού πολιτικού φορέα φαίνεται πως ενεργοποιούν στελέχη της παραδοσιακής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.

Στις σχετικές ζυμώσεις και επαφές φέρονται να συμμετέχουν ενεργά γνωστά ονόματα, όπως οι πρώην υπουργοί Πάνος Παναγιωτόπουλος και Κώστας Μαρκόπουλος, καθώς και ο οικονομολόγος Θανάσης Σκορδάς.

Παράλληλα, στον ίδιο κύκλο συνομιλητών περιλαμβάνονται οι πρώην βουλευτές Χρήστος Ζώης, Ζήσης Τζηκαλάγιας, Θανάσης Νταβλούρος και Φεβρωνία Πατριανάκου, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθώς και οι Σεραφείμ Τσόκας, Σέργιος Τσίφτης, Κώστας Ζωντανός, Δημήτρης Πανοζάχος και Γιώργος Λουλουδάκης. Στο κάδρο μπαίνουν επίσης ο πρώην ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας και ο πρώην διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναδάκης.

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Η κινητικότητα παρουσιάζει και περιφερειακά χαρακτηριστικά. Στη Β’ Θεσσαλονίκης, ρόλο στις συζητήσεις φέρεται να έχει ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης.

Στην Πελοπόννησο (και ειδικά στην Αργολίδα), ενδιαφέρον επιδεικνύουν ο επιχειρηματίας και πρώην υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Μπούνος, καθώς και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Σχοινοχωρίτης.

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Στις συζητήσεις συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου, όπως ο καθηγητής Γεωπολιτικής Ιωάννης Μάζης και ο διδάκτωρ Φιλοσοφίας Μελέτης Μελετόπουλος.

«Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους»

Προς το παρόν παραμένει ανοιχτό το αν αυτές οι διερευνητικές επαφές θα μετεξελιχθούν σε έναν οργανωμένο κομματικό μηχανισμό με επίσημα χαρακτηριστικά.

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Παρ’ όλα αυτά, πηγές που πρόσκεινται στο περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες, τονίζοντας με νόημα πως «όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους».

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι, μετά τις πρόσφατες, αιχμηρές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στην Κρήτη, η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ.