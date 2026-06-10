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Συναγερμός στα Χανιά: Εξαφανίστηκε 44χρονη από το Βαρύπετρο

Τα ίχνη της έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου

Συναγερμός στα Χανιά: Εξαφανίστηκε 44χρονη από το Βαρύπετρο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Συναγερμός σήμανε στα Χανιά την Δευτέρα, 8 Ιουνίου μετά την εξαφάνιση 44χρονης γυναίκας, με τον αδελφό της να ενημερώνει τις Αρχές, αφού την κάλεσε στο τηλέφωνο αρκετές φορές και ήταν απενεργοποιημένο.

Σύμφωνα με το zarpanews, η γυναίκα διέμενε στην περιοχή του Βαρύπετρου.

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Πρόκειται για μια 44χρονη γυναίκα της οποίας τα ίχνη χάθηκαν τέλος του Μάη, σύμφωνα με το zarpanews.

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