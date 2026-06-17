Στα χαρακώματα Διαμαντοπούλου – Δούκας για τον Τσίπρα: «Τα εύσημα που δίνει στη ΝΔ δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ» – «Γελοία προσέγγιση»

Μέτωπο εσωκομματικής αντιπαράθεσης στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά της Άννας Διαμαντοπούλου με αφορμή πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις της.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δούκας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις τοποθετήσεις του στελέχους του κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι οι αναφορές της για το κυβερνητικό έργο δεν συνάδουν με τις αρχές της βάσης του κόμματος.

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Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε: «Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο». Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… June 17, 2026

Η αφορμή για τη σύγκρουση

Η αντίδραση του Χάρη Δούκα ήρθε ως απάντηση σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα η Άννα Διαμαντοπούλου στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Η πρώην υπουργός σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την πρόταση του κ. Δούκα για προοδευτικές συγκλίσεις, με ειδική αναφορά στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τη σχετική συζήτηση λανθασμένη τακτικά.

«Αυτό το θέμα, το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Εάν η Αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, να φωνάζει ο κύριος Τσίπρας, να φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να φωνάζει ο κύριος Βαρουφάκης και να λένε αυτά που λένε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας», σημείωσε.

«Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή, για την ακρίβεία το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, έχουμε καταθέσει τα, τα προγράμματά μας. Τώρα, αριστερά και δεξιά…», πρόσθεσε.