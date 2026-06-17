ΕΦΕΤ: Μαζική ανάκληση καπνιστής πέστροφας από την αγορά

Ο ΕΦΕΤ προχωρά στην επέκταση της ανάκλησης προϊόντων καπνιστής πέστροφας, έπειτα από τις δύο προηγούμενες ανακλήσεις που είχε γνωστοποιήσει.

Ειδικότερα, ο ΕΦΕΤ έκανε γνωστός ότι η παραγωγός εταιρεία του συγκεκριμένου είδους προχωρά στην επέκταση της ανάκλησης σε όλα τα προϊόντα της καπνιστής πέστροφας που διαθέτει.

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Στην ανακοίνωση του γράφει:

Σε συνέχεια των από 10.06.2026 και 15.06.2026, ανακλήσεων με σχετικά Δελτία Τύπου του Ε.Φ.Ε.Τ., που αφορούν στα τρόφιμα με τα στοιχεία: «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», με ημερομηνία ανάλωσης έως 01/09/2026 και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο), με ημερομηνία ανάλωσης έως 14/08/2026, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του Ε.Φ.Ε.Τ. στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων, ενημερώθηκε από την παραγωγό επιχείρηση «Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ότι με δική της πρωτοβουλία επεκτείνει την ανάκληση σε όλα τα προϊόντα καπνιστής πέστροφας, ήτοι: «Καπνιστή Μαριναρισμένη Πέστροφα Καρπενησίου», «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (φιλέτο) και «Καπνιστή Πέστροφα Καρπενησίου» (ολόκληρη), ανεξαρτήτως ημερομηνίας παραγωγής.