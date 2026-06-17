Εξαφάνιση Σταυρούλας στα Χανιά: «Πέταξε τον αδελφό της έξω από το σπίτι, έλεγε ότι είναι δικό της»

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μία νέα μαρτυρία σχετικά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας στα Χανιά, η οποία αναφέρεται στις σχέσεις που είχε με τον στενό περίγυρο της και συγκεκριμένα με τον αδελφό της.

Στο Live News μίλησε ο ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης γυναίκας και είπε ότι συνεχώς υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στα δύο αδέλφια, με τον ίδιο να γίνεται μάρτυρας ορισμένων διενέξεων.

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«Στο μισό σπίτι έμενε ο αδερφός της. Πήρε και τον πέταξε έξω από το σπίτι. Έλεγε πως το σπίτι είναι δικό της και δεν έχει καμία δουλειά να είναι ο αδερφός της στο υπόλοιπο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την εξαφάνιση της γυναίκας στην Κρήτη, ο ενοικιαστής είπε ότι «στο σπίτι ήρθε στις 16:45. Μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο που φεύγει στις 5».

Όπως ανέφερε, μετά το τέλος της ολιγόλεπτης συνάντησής τους στις 30 Μαΐου, είδε την Σταυρούλα Λεβεντάκη να κατευθύνεται προς τη στάση.

Είναι άγνωστο το τι συνέβη από εκείνη τη στιγμή και μετά. «Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι βαστούσε δύο τσάντες. Την ώρα που έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες και έφυγε. Έμεινε 2-3 λεπτά», είπε ο ενοικιαστής.

«Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια αλλά δεν ήθελε να σκοτώσει ο ένας τον άλλον»

Σύμφωνα με τον αδελφό της αγνοούμενης γυναίκας, οι σχέσεις τους για ένα διάστημα ήταν τεταμένες, όχι όμως εξαιτίας οικονομικών διαφορών, αλλά εξαιτίας της αδιαφορίας που καταλόγιζε στην αδερφή του στο θέμα με τους άρρωστους γονείς τους.

«Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια αλλά δεν ήθελε να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε κάποια περιουσία να μοιράσουμε ώστε να έχουμε διαφορά. Η μόνη διαφορά ήταν οι πεποιθήσεις των γονιών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, οικονομικό ξέρω εγώ. Ούτε αυτή πεινούσε, ούτε εγώ πεινάω. Δηλαδή να κάτσω να φάω την αδελφή μου για να επωφεληθώ οικονομικά».

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Τις εντάσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια, γνώριζαν και ορισμένοι από τους συγγενείς τους:

«Περιουσία και λεφτά έχουν. Γι’ αυτό ήμουν τσαντισμένη. Πώς δεν έβαζε μια γυναίκα για να μην ταλαιπωρείται η γυναίκα».