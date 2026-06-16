Εξαφάνιση 16χρονης στην Μεταμόρφωση – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι της Δευτέρα (15/6) για την εξαφάνιση της 16χρονης Γαβριέλας από την περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, η εξαφάνιση της 16χρονης έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας (16/6) λίγο μετά τις 15:30. Κατά την ίδια ανακοίνωση, η Γαβριέλα- Χριστίνα έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1.70 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, σαγιονάρες και γκρι μπλούζα. Έχει προσωρινά τατουάζ στο λαιμό , στο αριστερό χέρι και στον δεξί πόδι.

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Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.