Χανιά: Εξαφάνιση 45χρονης – Συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε στα Χανιά, για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας, με το “Χαμόγελο του Παιδιού” να εκδίδει ανακοίνωση για τη γυναίκα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του “Χαμόγελου του Παιδιού” η 45χρονη Λεβεντάκη Σταυρούλα, στις 30 Μαΐου εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αγιάς των Χανίων Κρήτης.

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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Λεβεντάκη Σταυρούλα έχει ύψος 1.73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.