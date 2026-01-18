Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση – 2 συλλήψεις

Επίσης συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικές ουσίες

Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση – 2 συλλήψεις
Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση στα Χανιά και από τους αστυνομικούς ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (άντρας 32 ετών και γυναίκα 19 ετών) οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης και για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες.

Η εξιχνίαση έγινε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και αφορά υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση, τις νυχτερινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου όταν σε διάρρηξη αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι δράστες οι δύο ημεδαποί οι οποίοι αφού αναζητήθηκαν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους και σε έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 104,4 γραμμάρια κάνναβης, 3 τρίφτες κάνναβης, 6 μαχαίρια, ηλεκτρονικός υπολογιστής και ενδύματα που φορούσαν κατά την τέλεση της διάρρηξης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

