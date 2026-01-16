Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Αγροτικό συγκρούστηκε με μηχανή – Σε σοβαρή κατάσταση ο δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στο ύψος του Πλατανιά σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με τον εμπλεκόμενο οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο.

Σύμφωνα με το Patris.gr, ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.

Ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να ενδιαφερθεί για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό.