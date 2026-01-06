Χαλκιδική: Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» κατάφεραν να αρπάξουν 580.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο – Καρέ καρέ η δράση τους

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άδειασαν κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακό συγκρότημα της Χαλκιδικής, προκαλώντας σοκ και τρόμο, οι διαβόητοι «Ροζ Πάνθηρες».

Η ληστεία είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο και πλέον, για πρώτη φορά, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ την καταδρομική τους δράση.

Χθες η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Δύο αλλοδαποί, 48 και 46 ετών, ταυτοποιήθηκαν και εκδόθηκαν σε βάρος τους Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, με αποτέλεσμα να συλληφθούν στη Βουλγαρία και την Κροατία, αντίστοιχα.

Καρέ καρέ ο τρόπος που έδρασαν

Οι δύο συλληφθέντες ανήκουν στην εγκληματική οργάνωση «Pink Panthers», που δρα σε διεθνές επίπεδο και είναι εξειδικευμένη σε ληστείες κοσμηματοπωλείων υψηλού επιπέδου οργάνωσης.

Η ομάδα δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα από 20 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη της συγκεκριμένης ληστείας, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με διεθνείς αρχές και την Europol.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες εισήλθαν στη χώρα με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, ενοικίασαν οχήματα με κλεμμένες πινακίδες και πραγματοποιούσαν επανειλημμένες παρακολουθήσεις του στόχου πριν τη διάπραξη της ληστείας.

Στο κοσμηματοπωλείο παρέμειναν λίγο περισσότερο από ένα λεπτό, αρπάζοντας ρολόγια και τιμαλφή αξίας 579.805,75 ευρώ. Ο 48χρονος και άγνωστος συνεργός του ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου, ενώ ο 46χρονος και μία συνεργός παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, παρακολουθώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο 48χρονος έχει προηγούμενα στη Ελβετία για διαρρήξεις οικιών, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες σε ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025. Μετά τις συλλήψεις, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών για την έκδοσή τους στην Ελλάδα.