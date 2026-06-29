Κορινθία: Το βίντεο που πρόδωσε την 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση 

Ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή Κορίνθου αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη (30.06) μια 57χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής κατηγορούμενη για εμπρησμό από πρόθεση.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα, από όπου και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία της.

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Το βίντεο-ντοκουμέντο και η στάση της κατηγορούμενης

Η ταυτοποίηση της 57χρονης έγινε άμεσα, καθώς οι κινήσεις της καταγράφηκαν λεπτό προς λεπτό από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται κοντά στην οικία της.

Το χρονικό

Στο οπτικό υλικό η γυναίκα εμφανίζεται να βγαίνει από το σπίτι της βγάζοντας βόλτα τον σκύλο της.

Στη συνέχεια, προσεγγίζει ένα γειτονικό οικόπεδο με ξερά χόρτα, σκύβει και ανάβει τη φωτιά, πριν επιστρέψει κανονικά στην κατοικία της λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατηγορούμενη κατά την εξέτασή της από τους πυροσβέστες δεν έδωσε καμία εξήγηση για τα κίνητρα της πράξης της, τηρώντας σιωπηρή στάση.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο σημείο, απειλώντας άμεσα παρακείμενα σπίτια και πευκοδάσος.

Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής, περιόρισε άμεσα το μέτωπο. Η φωτιά κατασβέστηκε προτού επεκταθεί, έχοντας κάψει περίπου τρία στρέμματα με ξερά χόρτα.