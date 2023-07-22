Θύελλα αντιδράσεων έχει προκληθεί για τον θάνατο του 46χρονου που πέθανε από θερμοπληξία στην Χαλκίδα, καθώς φέρεται να δούλευε ανασφάλιστος σε ψησταριά, ως διανομέας φαγητού, σε ώρες που επικρατούσε ακραία ζέστη.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της ψησταριάς, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην ανακοίνωση του νοσοκομείου Χαλκίδας, ξεκαθαρίζεται ότι δεν ήταν διανομέας, κάτι που διαψεύδει η μητέρα του 46χρονου, μιλώντας στο eviaonline.gr.

Συγκεκριμένα είπε: «Ήρθε το παιδί μου από τη δουλειά. Δούλευε σε ένα σουβλατζίδικο, με το ποδήλατο έκανε διανομή. Και ήρθε και δεν τον καταλάβαινα. Μου πέταγε την μπλούζα, δεν μπορούσε να μιλήσει».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι: «Έτρεμε, δεν επικοινωνούσε. Έβγαλε αίμα από το στόμα».

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έπαθε καρδιακή ανακοπή, με την μητέρα του να αναφέρει: «Τον επαναφέραμε και μετά έπαθε και τη δεύτερη».

Η αναφορά του νοσοκομείου έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων με τον γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΣΕΕ, Δημήτρη Καραγεωργόπουλο να στρέφεται σε ανάρτησή του κατά της διοίκησης του νοσοκομείου Χαλκίδας, να ζητά παραιτήσεις, αλλά και παρέμβαση του υπουργού Υγείας.

Ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας

«Το Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας διαψεύδει και αυτό το νοσοκομείο καθώς σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε πιθανότατα ανασφάλιστος σε διανομή φαγητού».

