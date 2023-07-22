Βύρωνας: Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον γιο της γυναίκας που δαγκώθηκε από πίτμπουλ

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχηματίστηκε κατά του γιού της γυναίκας, που βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα στο σπίτι της στον Βύρωνα με τραύματα στο πρόσωπο από δύο σκυλιά ράτσας πίτμπουλ.

Μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας ο άντρας, που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης των σκύλων, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, εντόπισε νεκρή ο γιος της, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, κατά την επιστροφή του στο σπίτι και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας θα ξεκαθαριστούν μετά από την ιατροδικαστική εξέταση καθώς δεν είναι σαφές εάν πέθανε από παθολογικά αίτια ή από τα τραύματα που της προκάλεσαν τα σκυλιά.

