Σοκαριστικές εικόνες σε παραλία της Εύβοιας – Η θάλασσα ξέβρασε χιλιάδες νεκρά ψάρια

Σε ένα ιδιαίτερο σοκαριστικό συμβάν έγιναν μάρτυρες λουόμενοι στην παραλία Μουρτερή, στα Κόσκινα Ευβοίας όπου θάλασσα και μεγάλο τμήμα της ακτής γέμισαν νεκρά ψάρια.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, εικόνα προκάλεσε έντονο προβληματισμό και ανησυχία, καθώς χιλιάδες ψάρια είχαν ξεβραστεί στην παραλία. Όσοι βρίσκονταν εκεί επιχείρησαν να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερα, ωστόσο η ποσότητα ήταν τόσο μεγάλη που ήταν αδύνατο να καθαριστεί πλήρως η περιοχή.

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Βίντεο που καταγράφηκε από το σημείο αποτυπώνει το μέγεθος του φαινομένου, με τα νεκρά ψάρια να καλύπτουν τμήματα της ακτογραμμής και της θάλασσας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό, ενώ αναμένεται να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο ή αν συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες που χρήζουν διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές οι οποίες ενημερώθηκαν από τους λουόμενους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εύλογες ανησυχίες τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και στους επισκέπτες, οι οποίοι ζητούν να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τα αίτια του φαινομένου και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.