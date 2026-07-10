Πυρκαγιά στην Αμυγδαλέα Καρύστου σε αγροτοδασική έκταση – Την έσβησαν σε 2 ώρες (βίντεο)
Επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 9 Ιουλίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμυγδαλέα στην Κάρυστο Ευβοίας.
Επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Πάρα την ένταση των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και την απουσία εναερίων μέσων, η πυρκαγιά κατεσβέσθη περίπου σε 2 ώρες, χωρίς να απειλήσει οικίες ή υποδομές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας διερευνά τα αιτία της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
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