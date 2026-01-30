Χαλκίδα: Αιματηρή συμπλοκή για μια κοπέλα – Τέσσερις άνδρες στο νοσοκομείο

Μία αιματηρή συμπλοκή με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (30/01) στη Χαλκίδα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά το eviaonline.gr, η συμπλοκή σημειώθηκε στην περιοχή Δροσιά στη Χαλκίδα, όπου συμμετείχαν τόσο νεαρά αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Αιχμηρά αντικείμενα φέρεται να χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τέσσερις άνδρες και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύονται.

Οι τραυματίες πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Εικάζεται ότι ο λόγος της συμπλοκής ήταν μία κοπέλα.

Σημειώνεται ότι η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο.