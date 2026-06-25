Καλλιθέα: Συνελήφθη ο 18χρονος δολοφόνος του 17χρονου, ομολόγησε ότι τον μαχαίρωσε – Πώς έγινε η συμπλοκή

Στη σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 17χρονο στην Καλλιθέα κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής το βράδυ της Τετάρτης 24/6, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη του στυγερού εγκλήματος και να του περάσουν χειροπέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 18 ετών που έχει ήδη ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.

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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, το 17χρονο θύμα ήταν οπαδός του Ολυμπιακού και συμμετείχε σε ομάδα ατόμων που καταδίωξαν οπαδούς της ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο δράστης που είναι οπαδός της ΑΕΚ, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε το θύμα σοβαρά στον θώρακα.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα κίνητρα της αιματηρής συμπλοκής φέρεται πως ήταν οπαδικά, ενώ υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τον θάνατο του 17χρονου είχαν προσαχθεί 14 άτομα.

Υπενθυμίζεται πως το τραγικό περιστατικό έγινε γύρω στις 23:30 το βράδυ επί της οδού Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον 10 άτομα τσακώνονταν στη μέση του δρόμου.

Κάποια στιγμή, ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά τον 17χρονο στον θώρακα, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του.

“Άκουσα φασαρία και βγήκα έξω. Είδα μια ομάδα νεαρών να τρέχει προς την Ακροπολεως. Μετά είδα αιμόφυρτο τον νεαρό επι της Μεγαλουπόλεως” ανέφερε νωρίτερα στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

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Μάλιστα, κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και το μαχαίρι με το οποίο ο δράστης σκότωσε τον 17χρονο, με το όπλο να μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι σε πλήρη εξέλιξη.