Καλλιθέα: Μία σύλληψη για τη δολοφονία του 17χρονου με μαχαίρι – Θρίλερ με το κίνητρο της άγριας συμπλοκής

Τα ακριβή κίνητρα της φονικής συμπλοκής με νεκρό έναν 17χρονο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24/6 στην Καλλιθέα ψάχνει η Αστυνομία, που έχει ήδη προχωρήσει σε μία σύλληψη.

Σήμερα το πρωί, όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν έναν 18χρονο ως φερόμενο δράστη της δολοφονίας του 17χρονου. Σημειώνεται πως ο δράστης ήταν ανάμεσα στους 14 προσαχθέντες για το αιματηρό επεισόδιο και φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε το θύμα με μαχαίρι.

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Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το 17χρονο θύμα ήταν οπαδός του Ολυμπιακού και συμμετείχε σε ομάδα ατόμων που καταδίωξαν οπαδούς της ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο δράστης που είναι οπαδός της ΑΕΚ, έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε το θύμα σοβαρά στον θώρακα.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία του 17χρονου στην Καλλιθέα περιπλέκουν την κατάσταση σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη χθες βράδυ στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι εμπλεκόμενοι στη φονική συμπλοκή που έχουν προσαχθεί δεν λένε τι ομάδες είναι, ωστόσο σε όλους θα αποδοθούν κατηγορίες.

Επίσης, όπως αναφέρουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες του DEBATER, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και ένα κατσαβίδι, εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί το μαχαίρι της δολοφονίας.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεκρός ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι δράστης και θύμα είναι και οι δύο οπαδοί του Ολυμπιακού και ενδέχεται το κίνητρο να είναι άλλο, ίσως προσωπικό ή υποθέσεις ναρκωτικών.

Όπως είπε αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER, “είναι σίγουρα οπαδικό. Ακούσαμε να φωνάζουν δύο διαφορετικές ομάδες. Πριν γίνει το κακό. Τσακώνονταν πολλά άτομα μαζί. Τραγικό να φύγει ένα νέο παιδί”.

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Νωρίτερα, άλλος μάρτυρας είχε αναφέρει στο DEBATER πως “άκουσα φασαρία και βγήκα έξω. Είδα μια ομάδα νεαρών να τρέχει προς την Ακροπολεως. Μετά είδα αιμόφυρτο τον νεαρό επί της Μεγαλουπόλεως“.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στον θώρακα, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του.

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Η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας του 17χρονου στην Καλλιθέα είναι σε πλήρη εξέλιξη.