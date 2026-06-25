Φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Μαχαίρωσαν θανάσιμα 17χρονο, 14 προσαγωγές – “Είδα άτομα να τρέχουν και τον νεαρό αιμόφυρτο”

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 24/6 στην Καλλιθέα, όπου ένας 17χρονος έπεσε νεκρός ύστερα από μαχαίρωμα, κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Όλα έγιναν γύρω στις 23:30 το βράδυ επί της οδού Μεγαλουπόλεως, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον 10 άτομα άρχισαν να τσακώνονται στη μέση του δρόμου.

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Κάποια στιγμή, ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε σοβαρά τον 17χρονο στον θώρακα, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του.

“Άκουσα φασαρία και βγήκα έξω. Είδα μια ομάδα νεαρών να τρέχει προς την Ακροπολεως. Μετά είδα αιμόφυρτο τον νεαρό επι της Μεγαλουπόλεως” ανέφερε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

Από τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, έγιναν 14 προσαγωγές.

Μάλιστα, κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και το μαχαίρι που εκτιμάται ότι είναι το όπλο της δολοφονίας, ωστόσο αυτό θα επιβεβαιωθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει για ταυτοποίηση.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της φονικής συμπλοκής να είναι οπαδικά.