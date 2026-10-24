Basketgate: Η δικογραφία των 33 σελίδων, τα 931.463 ευρώ και οι 49 ύποπτες αναμετρήσεις – Στο μικροσκόπιο τα πόθεν έσχες των έξι κατηγορουμένων

Σε νέα φάση εισέρχεται η δικαστική και οικονομική έρευνα για το λεγόμενο «Basketgate», την υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τη δικογραφία των 33 σελίδων να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και την Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος να αναλαμβάνει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των έξι κατηγορουμένων.

Οι καταθέσεις για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές, οι αναφορές σε παρεμβάσεις στους ορισμούς διαιτητών, οι 49 εγγραφές αναμετρήσεων που εξετάζονται και τα 931.463 ευρώ που κατασχέθηκαν συνθέτουν το υλικό μιας πολύπλευρης έρευνας.

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Την ίδια ώρα, η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, στην κατοικία του οποίου βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά, αποτελεί την πρώτη σημαντική δικαστική εξέλιξη, ενώ ακολουθούν οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων.

Οι δικαστικές Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν οι σοβαρές καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία και εάν υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Η δικογραφία των 33 σελίδων: Συναντήσεις, χρήματα και διαιτητές

Το DEBATER έχει παρουσιάσει στοιχεία από το εισαγγελικό διαβιβαστικό της 14ης Οκτωβρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις και αναφορές σε συγκεκριμένα περιστατικά που εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη.

Στο έγγραφο περιγράφονται συναντήσεις σε καφετέριες και ξενοδοχεία, συζητήσεις για χρηματικά ποσά και καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο ορισμού και τη συμπεριφορά διαιτητών σε αγώνες διαφορετικών κατηγοριών.

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην υπόθεση βρίσκονται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και τέσσερα πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Κεντρικό ερώτημα για την ανάκριση είναι εάν οι επαφές και οι συζητήσεις που περιγράφονται από τους μάρτυρες συνδέονται με πραγματικές ενέργειες επηρεασμού αγώνων ή αποτελούν ισχυρισμούς που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν.

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Όπως έχει αποκαλύψει το DEBATER, οι καταθέσεις περιλαμβάνουν αναφορές σε συναντήσεις, φερόμενες πληρωμές και παρεμβάσεις στη διαιτησία.

Τα 50.000 και τα 8.000 ευρώ που αναφέρονται στις καταθέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του πρώην διαιτητή και παράγοντα Ευγένιου Τέλια.

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Σύμφωνα με το περιεχόμενο του διαβιβαστικού, ο μάρτυρας περιγράφει επαφές με πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ και συζητήσεις σχετικά με αγώνες του Προμηθέα Πατρών.

Σε ένα από τα περιστατικά που καταγγέλλει, γίνεται αναφορά σε 50.000 ευρώ, ποσό το οποίο συνδέει με φερόμενη συμφωνία για ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση και επηρεασμό αγωνιστικών αποτελεσμάτων.

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Σε άλλο σημείο της δικογραφίας εμφανίζεται το ποσό των 8.000 ευρώ, στο πλαίσιο περιγραφής συναντήσεων και συνεννοήσεων γύρω από συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Οι αναφορές αυτές δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι πραγματοποιήθηκαν οι καταγγελλόμενες πληρωμές.

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Η ανάκριση καλείται να ελέγξει εάν υπάρχουν τραπεζικές κινήσεις, επικοινωνίες, μαρτυρίες ή άλλα στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς.

Το ζήτημα των ορισμών διαιτητών και των «επιθυμητών» σφυριγμάτων

Ένας από τους σημαντικότερους άξονες της δικογραφίας αφορά τις καταγγελίες για παρεμβάσεις στους ορισμούς διαιτητών.

Μάρτυρες περιγράφουν συζητήσεις σχετικά με το ποιοι διαιτητές θα ορίζονταν σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις και εάν οι επιλογές αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη ή το αποτέλεσμα των αγώνων.

Στο ερευνητικό υλικό περιλαμβάνονται αναφορές σε αγώνες του Προμηθέα Πατρών, σε διοργανώσεις της ΕΟΚ και σε πρωταθλήματα χαμηλότερων κατηγοριών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι καταγγελίες που αφορούν όχι μόνο την επαγγελματική καλαθοσφαίριση, αλλά και αναπτυξιακές διοργανώσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι σχέσεις μεταξύ παραγόντων και διαιτητών συνδέονται με συγκεκριμένες πράξεις ή εάν πρόκειται για επαφές χωρίς παράνομο περιεχόμενο.

Οι 49 εγγραφές αγώνων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Η έκταση της έρευνας αποτυπώνεται και στη λίστα των αναμετρήσεων που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο ανακριτής ζητά να διαπιστωθεί εάν οι αγώνες που περιλαμβάνονται στο ερευνητικό υλικό προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η λίστα καλύπτει τη χρονική περίοδο 2016–2026 και περιλαμβάνει 49 αριθμημένες εγγραφές, μία από τις οποίες αφορά περισσότερες από μία αναμετρήσεις.

Στο υλικό βρίσκονται αγώνες της Basket League, της Α2, της Β΄ και Γ΄ Εθνικής, της National League, καθώς και αναμετρήσεις παιδικών, εφηβικών και σχολικών πρωταθλημάτων.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται παιχνίδια του Προμηθέα Πατρών, του Ιωνικού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Άρη και άλλων ομάδων.

Η ένταξη ενός αγώνα στη λίστα δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως ήταν στημένος. Αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, με στόχο να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία χειραγώγησης ή ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας.

Το DEBATER έχει δημοσιεύσει αναλυτικά τις 49 εγγραφές αναμετρήσεων που εξετάζονται από τις Αρχές.

Τα 820.000 ευρώ στο σπίτι Παπαπέτρου και η απόφαση προφυλάκισης

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η προσωρινή κράτηση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, μετά την απολογία του την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Ο πρώην διαιτητής αντιμετωπίζει κατηγορία παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος, την οποία αρνείται.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, το οποίο εντοπίστηκε στην κατοικία του στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την απολογία του, ο Παπαπέτρου υποστήριξε ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμες πηγές, επικαλούμενος συνολικά οικογενειακά και επαγγελματικά εισοδήματα περίπου 1,5 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2001–2026.

Μεταξύ των πηγών που επικαλέστηκε περιλαμβάνονται η ενασχόλησή του με τη διαιτησία, η εργασία του σε δασαρχείο, οικογενειακά εισοδήματα και πωλήσεις ακινήτων.

Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι τα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί σταδιακά μέσω αναλήψεων και αποταμίευσης.

Ο συνήγορός του, Ορέστης Γεωργιάδης, έχει προαναγγείλει προσφυγή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κατά της απόφασης προσωρινής κράτησης.

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Συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση έχουν κατασχεθεί 931.463 ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται τα 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στην κατοικία του Παπαπέτρου.

Έλεγχος στα πόθεν έσχες Λιόλιου και των άλλων πέντε κατηγορουμένων

Η έρευνα αποκτά πλέον και νέα οικονομική διάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, ο πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για τη διερεύνηση των δηλώσεων πόθεν έσχες, καθώς και των οικονομικών, φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων των έξι κατηγορουμένων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο Γιώργος Μαυραγάνης, η Βάσω Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης.

Οι έλεγχοι αποσκοπούν στη διερεύνηση της προέλευσης περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών κινήσεων, καθώς και στην αναζήτηση ενδεχόμενων ασυμφωνιών.

Η διενέργεια ελέγχου δεν σημαίνει ότι έχουν ήδη εντοπιστεί παράνομα περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη δικογραφία.

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Η έρευνα επεκτείνεται και στο ποδόσφαιρο

Η δραστηριότητα της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος δεν περιορίζεται πλέον στην υπόθεση του μπάσκετ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του DEBATER, έχει ξεκινήσει ευρύτερη διερεύνηση οικονομικών δραστηριοτήτων στον επαγγελματικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το ειδικό σύστημα αλγοριθμικού ελέγχου της Αρχής έχει εντοπίσει συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Πρόκειται για διακριτό σκέλος οικονομικών ελέγχων και όχι για διαπιστωμένη επέκταση της ίδιας δικογραφίας χειραγώγησης αγώνων στο ποδόσφαιρο.

Οι έξι κατηγορούμενοι και οι επόμενες απολογίες

Η δικαστική έρευνα έχει οδηγήσει στην άσκηση κατηγοριών σε βάρος έξι προσώπων από τον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης.

Μετά την απολογία και την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες διαδικασίες.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου αναμένεται να απολογηθούν ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη.

Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, πράξεις δωροδοκίας και δωροληψίας στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Η πλευρά του Βαγγέλη Λιόλιου έχει απορρίψει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία, ενώ και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αμφισβητούν τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Τα πέντε κρίσιμα ερωτήματα της ανάκρισης

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η έρευνα καλείται να απαντήσει σε πέντε καθοριστικά ζητήματα:

Εάν πραγματοποιήθηκαν πράγματι οι φερόμενες χρηματικές συναλλαγές των 50.000 και 8.000 ευρώ.

Εάν υπήρξαν παρεμβάσεις στους ορισμούς διαιτητών ή σε συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις.

Εάν κάποια από τις αναμετρήσεις που εξετάζονται συνδέεται με αποδεικτικά στοιχεία χειραγώγησης.

Εάν τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά έχουν νόμιμη προέλευση και αν σχετίζονται με τις ερευνώμενες πράξεις.

Εάν προκύπτουν στοιχεία για εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Το εύρος των καταγγελιών, οι οικονομικοί έλεγχοι και οι επικείμενες απολογίες καθιστούν τις επόμενες ημέρες κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας. Οι μαρτυρικές καταθέσεις και οι αναφορές της δικογραφίας αποτελούν αντικείμενο δικαστικής αξιολόγησης και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.