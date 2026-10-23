Σκάνδαλο με στημένους αγώνες: “Ο Λιόλιος θέλει να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη” – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις του προστατευόμενου μάρτυρα

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο να είναι εμπλεκόμενος από την εποχή που ήταν πρόεδρος στον Προμηθέα Πάτρας.

Συγκεκριμένα, στην κατάθεση του ενός εκ των δύο προστατευόμενων μαρτύρων που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το σκάνδαλο περιγράφει τι συνέβη το 2019 όταν ο Βαγγέλης Λιόλιος ήθελε να απομακρύνει από την ομάδα του Προμηθέα τον Γιώργο Μπόγρη παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει μαζί του τριετές συμβόλαιο.

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Σύμφωνα με την κατάθεση, η συμφωνία για τη μετακίνηση του Μπόγρη μετά από μια καλή σεζόν στην Ισπανία κλείστηκε στο μαγαζί που είχε ο ίδιος στον Πειραιά.

Στη συνάντηση αυτή τον Προμηθέα εκπροσώπησε ο Γιώργος Μαυραγάνης και τον Γιώργο Μπόγρη ο ατζέντης του, Νίκος Σπανός, με τον οποίο ο μάρτυρας είχε πολύ καλές σχέσεις.

Αν και η συνάντηση οδήγησε στην υπογραφή τριετούς συμβολαίου, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δύο μήνες αργότερα το κλίμα ήταν τελείως αρνητικό για τον Γιώργο Μπόγρη με τον Βαγγέλη Λιόλιο να είναι δυσαρεστημένος από την απόδοσή του.

Στην κατάθεση περιγράφεται ένα τηλεφώνημα του «έξαλλου» Μαυραγάνη στο οποίο ειπώθηκε στον μάρτυρα ότι «ο πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη».

Ο μάρτυρας ανέφερε, στη συνέχεια, ότι επικοινώνησε με τον μάνατζερ του Γιώργου Μπόγρη ο οποίος στο άκουσμα της απαίτησης Λιόλιου είπε «δεν είμαστε Α2, έχουμε επαγγελματικά συμβόλαια, υπάρχουν ρήτρες».

Η τεχνική ποινή στον Μπόγρη

Όταν, δε, την επόμενη ημέρα ο μάρτυρας πήγε στο γραφείο του Γιώργου Μαυραγάνη, ο στενός συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ περιγράφεται ότι ανέμισε το συμβόλαιο του Γιώργου Μπόγρη επισημαίνοντας πως σε αυτό προβλέπεται ότι αν πάρει έναν συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών, θα του επιβληθεί «πολύ υψηλό πρόστιμο».

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Στο ίδιο γραφείο εμφανίστηκε εκείνη τη στιγμή, λέει ο μάρτυρας, ο διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς που τότε ήταν εν ενεργεία διαιτητής και είπε (σ.σ. στον μάρτυρα) «κοίτα να δεις τι θα γίνει στον επόμενο αγώνα».

Κατά την κατάθεση, στον επόμενο αγώνα ο Γιώργος Μαυραγάνης περιέφερε ένα βίντεο με την – συλληφθείσα και κατηγορούμενη – διαιτητή Βάσω Τσαρούχα να δίνει τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπόγρη χωρίς εμφανή αιτία.

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Μετά το βίντεο αυτό, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, υπήρξε επικοινωνία του ίδιου με τον μάνατζερ του Γιώργου Μπόγρη στην οποία ο κ. Σπανός περιγράφεται ως θορυβημένος.

Αποτέλεσμα, ήταν σύμφωνα με τον μάρτυρα, να υπάρξει νέα συνάντηση στο μαγαζί του Πειραιά με αποτέλεσμα στις αρχές Δεκεμβρίου ο Γιώργος Μπόγρης να λύσει το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα Πατρών.

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Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει τρεις διαιτητές που πρότεινε ο Βαγγέλης Λιόλιος για την λειτουργία της διαιτησίας και συγκεκριμένα: ο Πρόεδρος της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας, ο οποίος παρέδωσε στικάκι με εκθέσεις παρατηρητών για τη λειτουργία διαιτησίας, ένα μέλος της ΚΕΔ, ο οποίος μίλησε για τα κριτήρια για την τοποθέτηση διαιτητών και ο πρόεδρος ομοσπονδίας διαιτητών Ελλάδος, εξήγησε τον τρόπο που ορίζονται οι διαιτητές. Την ερχόμενη Δευτέρα θα καταθέσει ως μάρτυρας ο Παναγιώτης Γιαννάκης.