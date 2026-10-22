Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι – Βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή

Τις πόρτες του Ανακριτή στην πρώην Σχολή Ευελπίδων πέρασαν το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε κατηγορούμενοι, σχετικά με την υπόθεση στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα αφορά περίπου 50 αγώνες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρίες, ηλεκτρονικά μηνύματα και τα 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν στην κατοικία διαιτητή.

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Μάλιστα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή.

Η διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική δικαστική εξέλιξη μετά τις συλλήψεις της Τετάρτης, με τους έξι να αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων.

Οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Πρόσωπα από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων που τους αποδίδονται, ενώ αμφισβητούσαν πληροφορίες ότι είχαν κληθεί προηγουμένως για εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Πέρα από την ποινική διάσταση, οι εξελίξεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας και της Ομοσπονδίας, την ώρα που η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και απασχολεί μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι έξι κατηγορούμενοι

Τα εντάλματα σύλληψης, που εκδόθηκαν μετά την έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα, αφορούν τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον επιχειρηματία και στενό συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη, τη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, τον αρχιδιαιτητή και ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσο Πηλοΐδη.

Οι συλλήψεις ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο Μαυραγάνης εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ. Είχε προηγηθεί η σύλληψη της Τσαρούχα στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

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Οι 8 μαρτυρίες και τα 820.000 ευρώ

Στο επίκεντρο βρίσκονται οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς προέρχονται από πρόσωπα που φέρονται να έχουν άμεση γνώση περιστατικών χειραγώγησης αγώνων.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο εντοπισμός 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο στην κατοικία διαιτητή, ποσό που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

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Η αφετηρία της έρευνας τοποθετείται στον Απρίλιο του 2026, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου υπέβαλε καταγγελία σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε ένα από τα πρώτα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα διευρύνθηκε με πρόσθετες καταγγελίες, στοιχεία και καταθέσεις οκτώ μαρτύρων.

Από αυτούς, δύο θεωρούνται πρόσωπα ιδιαίτερης σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες φέρονται να είχαν εμπλακεί στο παρελθόν σε περιστατικά δωροδοκίας που σχετίζονται με αγώνες μπάσκετ και να προσήλθαν αυτοβούλως στις δικαστικές Αρχές, προκειμένου να καταθέσουν όσα γνώριζαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνεργασία τους με τις Αρχές συνδέεται με τη μη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους για τις πράξεις που κατήγγειλαν.

Οι καταθέσεις τους φέρονται να συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκέντρωση στοιχείων και στην περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών.

Στο μικροσκόπιο 50 αγώνες – Ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα

Το στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος της υπόθεσης είναι ο αριθμός των αναμετρήσεων που ελέγχονται.

Περίπου 50 αγώνες μπάσκετ φέρονται να έχουν τεθεί υπό διερεύνηση για πιθανή χειραγώγηση, με την έρευνα να καλύπτει διαφορετικές βαθμίδες του αθλήματος.

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αλλά επεκτείνονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε:

Αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Αναμετρήσεις μικρότερων εθνικών κατηγοριών.

Εφηβικά πρωταθλήματα.

Σχολικές διοργανώσεις.

Μία αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό.

Το χρονικό διάστημα που εξετάζεται εκτείνεται από το 2016 έως το 2026.

Η αναφορά σε αγώνες μικρών ηλικιακών κατηγοριών προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα, καθώς εγείρει ερωτήματα για την προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεων και των νεαρών αθλητών.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η ένταξη ενός αγώνα στο ερευνητικό υλικό δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί η χειραγώγησή του.

Τα μηνύματα και το υλικό της δικογραφίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικαστική έρευνα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται γραπτά μηνύματα, καταθέσεις και άλλα στοιχεία που εξετάζονται ως προς ενδεχόμενες συνεννοήσεις για την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

Το υλικό φέρεται να προέρχεται από πρόσωπα του χώρου της καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων παράγοντες και διαιτητές.

Οι δικαστικές Αρχές καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο οι επικοινωνίες αυτές συνδέονται με συγκεκριμένες αναμετρήσεις, ενδεχόμενες χρηματικές συναλλαγές και πράξεις δωροδοκίας ή δωροληψίας.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί επίσης το εάν τα περιστατικά που περιγράφονται στις καταγγελίες συνδέονται μεταξύ τους ή αφορούν διαφορετικές υποθέσεις.