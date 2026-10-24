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Basketgate: Έλεγχος στα πόθεν έσχες του Λιόλιου και των άλλων 5 κατηγορουμένων – Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία, επεκτείνεται η έρευνα στο ποδόσφαιρο

Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να εξεταστούν και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία

Basketgate: Έλεγχος στα πόθεν έσχες του Λιόλιου και των άλλων 5 κατηγορουμένων – Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία, επεκτείνεται η έρευνα στο ποδόσφαιρο
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Στο επίκεντρο της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος βρίσκονται οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του Basketgate, καθώς ξεκινά η διερεύνηση των οικονομικών και περιουσιακών τους δεδομένων. Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι διευρύνονται και σε άλλους παράγοντες του επαγγελματικού αθλητισμού, με το ποδόσφαιρο να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες, καθώς και των οικονομικών, φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων των έξι προσώπων που κατηγορούνται για την υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να εξεταστούν και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

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Ταυτόχρονα, η Αρχή έχει ξεκινήσει ευρύτερη έρευνα στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ειδικό σύστημα αλγοριθμικού ελέγχου που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών κινήσεων έχει καταγράψει συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, κυρίως σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι έλεγχοι στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού δεν φαίνεται να είχαν πραγματοποιηθεί με συστηματικό τρόπο τα τελευταία χρόνια. Στόχος είναι να εξεταστούν οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές που ενδέχεται να παρουσιάζουν παρατυπίες, διευρύνοντας την έρευνα πέρα από την υπόθεση του μπάσκετ.

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