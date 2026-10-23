Στημένοι αγώνες: Οι 49 αναμετρήσεις που εξετάζονται ως ύποπτες – Από σχολικά παιχνίδια μέχρι την Basket League στο “μικροσκόπιο”

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ, με αναμετρήσεις μικρότερων εθνικών κατηγοριών, αλλά και παιχνίδια παιδικών, εφηβικών και σχολικών πρωταθλημάτων περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στη λίστα που απέστειλε ο ανακριτής του Πρωτοδικείου Αθηνών στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής ζητά να πληροφορηθεί αν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις, που καλύπτουν τη δεκαετία 2016–2026, προσφέρονταν για στοιχηματισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

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Η λίστα περιλαμβάνει 49 αριθμημένες εγγραφές, με μία από αυτές να αφορά περισσότερους αγώνες: τις αναμετρήσεις του Προμηθέα Πατρών στις τελικές φάσεις των πανελλήνιων πρωταθλημάτων Παίδων και Εφήβων το καλοκαίρι του 2020.