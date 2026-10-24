Πειραιάς: Ο Γιάννης Βοϊδονικόλας αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι σε μεζεδοπωλείο – Σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο Γιάννης Βοϊδονικόλας, πρώην αντιδήμαρχος Πειραιά και πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), έπειτα από τραυματισμό του με πιστόλι μέσα σε μεζεδοπωλείο της πόλης, τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10).

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:45, σε κατάστημα εστίασης επί της οδού Παλαμηδίου 54, στον Πειραιά.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε κατά λάθος με πιστόλι που κατείχε νόμιμα. Η σφαίρα τον έπληξε στο αριστερό πόδι, στην περιοχή του προσαγωγού, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησε το όπλο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η σφαίρα έπληξε τη μηριαία αρτηρία – Μεγάλη απώλεια αίματος

Ο τραυματισμός του Γιάννη Βοϊδονικόλα κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σφαίρα έπληξε τη μηριαία αρτηρία.

Αποτέλεσμα ήταν ο 55χρονος να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος και να χρειαστεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, ενώ κινητοποιήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του συμβάντος.

Από το Τζάνειο στο Λαϊκό Νοσοκομείο – Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Ο Γιάννης Βοϊδονικόλας μεταφέρθηκε αρχικά στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε.

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Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί χειρουργικά ο σοβαρός τραυματισμός του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή.

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Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για ενδεχόμενη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζανείου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η τελική απόφαση των θεραπόντων ιατρών.

Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί – Ο κάλυκας και η βολίδα

Στο μεζεδοπωλείο όπου σημειώθηκε ο τραυματισμός έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία.

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Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πιστόλι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε βρισκόταν νόμιμα στην κατοχή του 55χρονου.

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Οι Αρχές εξετάζουν πώς ακριβώς σημειώθηκε ο πυροβολισμός, με τις πρώτες εκτιμήσεις να παραπέμπουν σε ακούσιο αυτοτραυματισμό.

Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής επίσημο πόρισμα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ποιος είναι ο Γιάννης Βοϊδονικόλας

Ο Γιάννης Βοϊδονικόλας είναι γνωστό πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Πειραιά, με πολυετή παρουσία στα δημοτικά πράγματα.

Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος Πειραιά και πρόεδρος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟΔΕΠ).

Η ΚΟΔΕΠ δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, υλοποιώντας προγράμματα στήριξης ευάλωτων πολιτών, οικογενειών και παιδιών.

Ο 55χρονος έχει συμμετάσχει σε σειρά κοινωνικών πρωτοβουλιών του Δήμου Πειραιά.

Η εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αστυνομική διερεύνηση του περιστατικού.