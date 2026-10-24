Φώφη Γεννηματά: Πέντε χρόνια από τον θάνατό της – Την Κυριακή το μνημόσυνο παρουσία Ανδρουλάκη

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 56 ετών.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στις 12:30, θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

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Στην επιμνημόσυνη τελετή θα παραστεί ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, τιμώντας τη μνήμη της πολιτικού που συνέδεσε την παρουσία της με μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Κεντροαριστερά.

Πέντε χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά

Η Φώφη Γεννηματά υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ΠΑΣΟΚ, έχοντας διατελέσει βουλευτής, υπουργός και πρόεδρος του κόμματος.

Ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το 2015 και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση του Κινήματος Αλλαγής, επιδιώκοντας την ανασυγκρότηση του χώρου της Κεντροαριστεράς.

Η πολιτική της πορεία συνδέθηκε με την προσπάθεια διατήρησης της αυτονομίας του κόμματος και την επανασυσπείρωση των δυνάμεων της δημοκρατικής παράταξης.

Έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, προκαλώντας συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής το Σάββατο (24/10) αναφέρεται:

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«Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 12:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον θάνατο της αείμνηστης Προέδρου μας, Φώφης Γεννηματά, που θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών».