Μεσσηνία: Φυτεία με 505 δενδρύλλια κάνναβης στη Φοινικούντα – Πάνω από 500.000 ευρώ το προσδοκώμενο κέρδος

Μεγάλη φυτεία με 505 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε δύσβατη δασώδη περιοχή στη Μεσσηνία, κοντά στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών και τα κατασχεθέντα χρήματα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (23/10) ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εγκατάσταση και καλλιέργεια φυτείας κάνναβης, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η φυτεία σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Μεθώνης

Η φυτεία εντοπίστηκε ανάμεσα στους οικισμούς Καμάρια και Κατσιραίικα Μεθώνης, σε δασώδη περιοχή με δύσκολη πρόσβαση.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκρίζωσαν και κατέσχεσαν συνολικά 505 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 15 εκατοστά έως 1,70 μέτρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την καλλιέργεια της φυτείας είχε αναλάβει ο 46χρονος συλληφθείς.

Τον εντόπισαν σε τροχόσπιτο έξω από μίνι μάρκετ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνθήκες εντοπισμού του κατηγορουμένου.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, το οποίο βρισκόταν στον προαύλιο χώρο μίνι μάρκετ στην περιοχή.

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Στην κατοχή του βρέθηκαν 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε μορφή αποξηραμένων ανθών, γνωστών και ως «παπάδες».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη ποσότητα προοριζόταν για δειγματισμό σε υποψήφιους αγοραστές, στο πλαίσιο της φερόμενης διακίνησης των ναρκωτικών.

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Κατασχέθηκαν 12.000 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμός

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σε διαμέρισμα όπου διέμενε ο 46χρονος στη Φοινικούντα.

Εκεί εντοπίστηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, ενώ συνολικά οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

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505 δενδρύλλια κάνναβης

50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

12.000 ευρώ

Τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Ένα αυτοκίνητο

Εξοπλισμό καλλιέργειας κάνναβης

Ένα αεροβόλο πιστόλι

Τα κατασχεθέντα εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντος.

Πάνω από 500.000 ευρώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., το συνολικό προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τις ποσότητες κάνναβης, τα εκριζωθέντα δενδρύλλια και τα χρήματα που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

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Πρόκειται για αστυνομική εκτίμηση και όχι για επιβεβαιωμένα πραγματοποιημένα έσοδα.

Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ναρκωτικά

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.