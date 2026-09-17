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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος που έβγαλε μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος που έβγαλε μαχαίρι και απείλησε συμμαθητές του
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:57


   Ένας 14χρονος συνελήφθη, καθώς φέρεται να έβγαλε μαχαίρι απειλώντας συμμαθητές του, σε γυμνάσιο σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

   Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

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   Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του ανηλίκου. Κατά πληροφορίες, ο 14χρονος είναι αλλοδαπός και διαμένει σε δομή φιλοξενίας μεταναστών της περιοχής.

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