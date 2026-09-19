Πέθανε ο θρύλος της Ίντερ Σάντρο Ματσόλα – Ήταν 83 ετών

Θλίψη στο ιταλικό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο θρυλικός Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της Ίντερ και της εθνικής Ιταλίας.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η ίδια η Ίντερ, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του ζωή με τους «νερατζούρι».

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Ο Ματσόλα θα συμπλήρωνε τα 84 χρόνια του στις 8 Νοεμβρίου.

«Ciao Sandro, αιώνια σημαία της Ίντερ», ήταν το μήνυμα του ιταλικού συλλόγου για τον σπουδαίο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

Μία ζωή στην Ίντερ

Ο Σάντρο Ματσόλα αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της περίφημης «Grande Inter» του Ελένιο Ερέρα, που κυριάρχησε στην Ιταλία και την Ευρώπη τη δεκαετία του 1960.

Φόρεσε μόνο τη φανέλα της Ίντερ σε ολόκληρη την επαγγελματική καριέρα του, από το 1960 έως το 1977.

Με τους «νερατζούρι» κατέκτησε:

4 πρωταθλήματα Ιταλίας

2 Κύπελλα Πρωταθλητριών

2 Διηπειρωτικά Κύπελλα

Αναδείχθηκε επίσης πρώτος σκόρερ της Serie A το 1965 με 17 γκολ, ενώ είχε κατακτήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1964.

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Το 1971 έφτασε στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας για τη Χρυσή Μπάλα, πίσω από τον Γιόχαν Κρόιφ.

Η ιστορική βραδιά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του ήρθε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1964 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

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Ο Ματσόλα πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Ίντερ με 3-1 στη Βιέννη, οδηγώντας τους «νερατζούρι» στην πρώτη κατάκτηση του κορυφαίου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία τους.

Ήταν μόλις 21 ετών.

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Πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία

Σπουδαία ήταν και η παρουσία του με την εθνική Ιταλίας.

Ο Ματσόλα φόρεσε τη φανέλα της «Σκουάντρα Ατζούρα» σε 70 αγώνες, πετυχαίνοντας 22 γκολ.

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Το 1968 κατέκτησε με την Ιταλία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ δύο χρόνια αργότερα έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970 στο Μεξικό, όπου οι Ιταλοί ηττήθηκαν από τη Βραζιλία.

Γιος του θρυλικού Βαλεντίνο Ματσόλα

Ο Σάντρο Ματσόλα γεννήθηκε το 1942 και ήταν γιος του θρυλικού Βαλεντίνο Ματσόλα, αρχηγού της μεγάλης ομάδας της Τορίνο τη δεκαετία του 1940.

Ο πατέρας του έχασε τη ζωή του στην τραγωδία της Σουπέργκα το 1949, όταν ο Σάντρο ήταν μόλις έξι ετών.

Παρά το τεράστιο βάρος του ονόματος του πατέρα του, ο Σάντρο Ματσόλα κατάφερε να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία και να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας παρέμεινε κοντά στην Ίντερ, αναλαμβάνοντας διοικητικούς ρόλους, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε και ως τηλεοπτικός σχολιαστής.

Η Ίντερ τον αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία, όχι μόνο των νερατζούρι».