54ο Φεστιβάλ Βιβλίου: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στα εγκαίνια – Το πρόγραμμα και το ωράριο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα εγκαινιάσει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως.

Η φετινή διοργάνωση άνοιξε τις πύλες της στις 4 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

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Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι με 285 περίπτερα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το θέμα του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου

Κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι: «Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο».

Με έμπνευση από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.

Περισσότερες από 200 εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και ενηλίκους.

Μεταξύ άλλων, προγραμματίζονται:

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τριήμερο αφιερωμένο σε πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς,

εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς,

συζητήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού και το παιδικό βιβλίο,

εργαστήρια και βιωματικές δράσεις για παιδιά,

θεατρικές και μουσικές παραστάσεις,

συζητήσεις για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ακόμη 37 Bookstagrammers στη δράση «Οι Φωνές της Έκθεσης», μεταφέροντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από τις εκδηλώσεις, τους εκδότες και τις παρουσιάσεις.

Οι ώρες λειτουργίας

Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου λειτουργεί με το ακόλουθο ωράριο:

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Δευτέρα έως Πέμπτη: 18:00-22:30

18:00-22:30 Παρασκευή και Σάββατο: 18:00-23:00

18:00-23:00 Κυριακή: 10:30-15:00 και 18:00-22:30

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η διοργάνωση

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

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Πραγματοποιείται επίσης υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ακόμη ο ΟΠΑΝΔΑ και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου.

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Το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου.