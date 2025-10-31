Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της μεταφοράς της 10χρονης μαθήτριας στο νοσοκομείο

Ένα βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της μεταφοράς της 10χρονης μαθήτριας στο νοσοκομείο που κατέρρευσε σε προαύλιο σχολείο του Ασπρόπυργου.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του STAR φαίνεται η στιγμή που φτάνει το ασθενοφόρο στο προαύλιο του σχολείου για να παραλάβει την 10χρονη μαθήτρια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο «Θριάσιο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός» δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Ασπρόπυργος: Η 10χρονη απλά περπατούσε στο προαύλιο – “Η καρτέλα της ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς”

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε όπως αρχικά είχε ειπωθεί. Μάλιστα, αναφέρεται ότι περπατούσε στο προαύλιο του σχολείο την στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του.

Κατά την ίδια πηγή, δεν είχε αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας καθώς η καρτέλα του κοριτσιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Το παιδί βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του το πρωί της Παρασκευής (31/10) όταν ένιωσε αδιαθεσία και κατάρρευσε. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 13:20 και έφτασε στο σημείο άμεσα μεταφέροντας το παιδί στο κοντινότερο νοσοκομείο.

Το 10χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο Θριάσειο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ για πάνω από μία ώρα, αλλά δεν μπόρεσαν να το σώσουν.

“Οι συνάδελφοι έκαναν πολλές προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και το παιδάκι είναι νεκρό. Κλαίνε όλοι οι συνάδελφοι που προσπαθούσαν να το σώσουν. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή,” δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος στο MEGA λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου του μικρού κοριτσιού.