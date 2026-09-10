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ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 54χρονος που πέταξε στερεά απόβλητα

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 54χρονος που πέταξε στερεά απόβλητα
DEBATER NEWSROOM

Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη 54χρονος που απέρριψε στερεά απόβλητα στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 9-9-2026, 54χρονος κατηγορούμενος για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 9-9-2026, αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., κατέλαβαν τον κατηγορούμενο να κινείται με φορτηγό σε οικόπεδο στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου απέρριψε μεγάλο όγκο στερεών απόβλητων.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

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