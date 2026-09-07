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Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς

  Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Διεκόπη από τις 15:05 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια- Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

   Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1319 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου με 180 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1318 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 250 επιβάτες.

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   Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

   Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

   Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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