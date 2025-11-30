Αρτέμιδα: Ανείπωτη θλίψη για τον χαμό του 24χρονου – Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο στο παρελθόν

Στη Τροχαία κρατείται ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Αρτέμιδα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11) σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του νεαρού. Ο 24χρονος πέθανε ακαριαία, ενώ στο δυστύχημα τραυματίστηκε σοβαρά και η 21χρονη φίλη του σε μία ακόμη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην άσφαλτο.

Ο 29χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εμπλακεί ξανά σε τροχαίο στο παρελθόν, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη πάλι της πορείας του, ενώ φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα και η αδερφή του θύματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η 21χρονη σύντροφός του που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φέροντας τραύματα στο κεφάλι.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ότι η σύντροφος νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, η οποία δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί, καθώς και ανοιχτό κάταγμα κνήμης γι το οποίο χειρουργήθηκε. «Είναι σοβαρά, ελπίζουμε να τα καταφέρει», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.

Καρέ-καρέ η στιγμή που το ΙΧ παρασύρει τον 24χρονο

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ καταγράφεται καρέ – καρέ η στιγμή που ένα μπλε όχημα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και προσκρούει σε ένα σταθμευμένο ασημί αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα ο 24χρονος έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του οχήματος, εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Τα τραγικά γεγονότα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια της 22χρονης αδελφής του θύματος, της 21χρονης κοπέλας του και της 57χρονης μητέρας του.

Το χρονικό

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος λίγο πριν τις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος. Και οι δύο, όπως και οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο θείος του 24χρονου μιλώντας στην ΕΡΤnews περιέγραψε πώς έγινε το μοιραίο: «Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου και βαφτιστήρι μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του […] Όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».