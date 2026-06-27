Θρίλερ με την εξαφάνιση μεταφράστριας από την Κίνα στην Λούτσα – Η διαδρομή που ακολούθησε και η μαρτυρία του οδηγού λεωφορείου

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την εξαφάνισης μίας μεταφράστριας από την Κίνα στην περιοχή της Λούτσας το πρωί της 20ης Μαΐου αφήνοντας πίσω ελάχιστα ίχνη.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» έφερε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, προκειμένου να δοθούν κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα με δεδομένα ότι η γυναίκα έχει εξαφανιστεί και δεν έχει δώσει σημάδια ζωής από τότε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της 20ής Μαΐου που εξαφανίστηκε, κάμερα ασφαλείας την κατέγραψε να εξέρχεται από το σπίτι της. Φορούσε λευκά ρούχα και κρατούσε ένα μικρό τσαντάκι, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έδειχνε ήρεμη. Προορισμός της ήταν ο Δήμος Σπάτων, όπου φέρεται να παρέλαβε έγγραφα, τα οποία στη συνέχεια απέστειλε μέσω κινητού στον σύζυγό της.

Ακολούθησαν δύο φωτογραφίες που παρουσίασε η εκπομπή και οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα ντοκουμέντα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η Γιου Τινγκ τις είχε αποστείλει στην πεθερά της λίγα λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της.

Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να περιμένει σε στάση λεωφορείου απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων, ενώ στη δεύτερη έχει ήδη επιβιβαστεί σε λεωφορείο της γραμμής.

Δεν συνόδευσε τις φωτογραφίες με κανένα μήνυμα, ενώ από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία με μέλη της οικογένειάς της, γεγονός που σηματοδοτεί και την τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της.

Το «Φως στο Τούνελ» εντόπισε τον οδηγό του λεωφορείου 305, τον τελευταίο άνθρωπο που μπορεί να επιβεβαιώσει μέρος της διαδρομής της. Θυμάται καθαρά τη μεταφράστρια: «Η κυρία αυτή έμπαινε αρκετές φορές στο 305. Ήταν ένα άτομο πολύ σοβαρό. Συνήθως την έβλεπα να επιβιβάζεται στη στάση Υπαπαντής. Εκείνη την ημέρα όμως περίμενε στη στάση Δημάρχου Μπέκα, απέναντι από το δημαρχείο, και μπήκε στο λεωφορείο. Απ’ ό,τι θυμάμαι, κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο. Έμπαινε από τη μεσαία πόρτα και καθόταν συνήθως στις μπροστινές θέσεις. Την είδα να κατεβαίνει στο τέρμα. Πολύ σεμνή κυρία, σοβαρή». Από εκεί και μετά, όμως, η διαδρομή της χάνεται μέσα στο κενό. Δεν υπάρχουν νέες καταγεγραμμένες κινήσεις, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, κανένα ίχνος που να δείχνει τι συνέβη στη συνέχεια.

Αν και εργαζόταν ως μεταφράστρια, είχε αναλάβει παράλληλα τη διαχείριση διαμερισμάτων που ανήκαν σε Κινέζους κατοίκους του εξωτερικού. Η εργασία αυτή την έφερνε σχεδόν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, όπου εισέπραττε ενοίκια και παρέδιδε ή παραλάμβανε ακίνητα. Σύμφωνα με την οικογένειά της, πολλές φορές μετέφερε μαζί της σημαντικά χρηματικά ποσά από τις εισπράξεις των ενοικίων. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες, καθώς γεννά εύλογα ερωτήματα.