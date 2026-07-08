Αρτέμιδα: Εκπρόσωπος σε δύο εταιρίες με υπέρογκα χρέη ήταν η Κινέζα που εξαφανίστηκε – Το θολό τοπίο με το βενζινάδικο και τα Airbnb

Νέα, καταιγιστικά στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 50χρονης μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στην περιοχή της Λούτσας (Αρτέμιδα) στις 20 Μαΐου.

Ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής Live News φωτίζει το παρασκήνιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

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Όπως προκύπτει, η Γιου Τινγκ βρέθηκε αιφνιδίως να διαχειρίζεται για λογαριασμό τρίτων εταιρείες και περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ένα βενζινάδικο, τα οποία, αν και δεν της ανήκαν, εμφάνιζαν υπέρογκα χρέη. Η ίδια φέρεται να χρησιμοποιούνταν συστηματικά ως «αχυράνθρωπος» ή νόμιμη εκπρόσωπος σε επιχειρήσεις Κινέζων επενδυτών.

Η κατάσταση αυτή είχε ήδη αρχίσει να παράγει σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Τον περασμένο Νοέμβριο, δεσμεύτηκε από τον προσωπικό της τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 35.000 ευρώ για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που βάρυναν άλλους. Η υπόθεση αυτή, ωστόσο, ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

«Δεν είχε και κάποιον να τη συμβουλεύσει. Δηλαδή αν μου το έλεγε εμένα ας πούμε, θα της έλεγα τι κάνεις; Μην μπεις. Γιατί θα χρεωθείς τα πάντα. Και γι’ αυτό της είπα βγες από διαχειρίστρια, να είναι μέχρι εδώ, να σταματήσουνε τα χρέη», δηλώνει η λογίστριά της, αποτυπώνοντας το μέγεθος του κινδύνου.

Το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί τις αρχές παραμένει: Γιατί η Γιου Τινγκ δεχόταν να αναλαμβάνει τη διαχείριση αυτών των εταιρειών και βρέθηκε υπερχρεωμένη σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις;

«Προφανώς δεν το περίμενε. Δεν περίμενε ότι θα την χρεώσουν. Ίσως δεν ήξερε… Εγώ όταν της είπα ‘για ποιον λόγο μπαίνεις διαχειρίστρια ας πούμε; Γιατί δεν είναι μόνο σ’ αυτήν την εταιρία διαχειρίστρια.

(Μου είπε) γιατί είχανε Golden Visa και δεν μπορούσανε να μπούνε σαν διαχειριστές οι ίδιοι. Γιατί ήταν φίλοι κι ήθελε να τους βοηθήσει, μου λέει», αναφέρει η λογίστριά της.

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Το θολό τοπίο με το βενζινάδικο και τα Airbnb

Με αυτό το σκεπτικό, η 50χρονη αποδέχθηκε τη θέση της νόμιμης εκπροσώπου σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων το οποίο αγόρασαν ομοεθνείς της, αλλά συνέχισαν να λειτουργούν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες.

Μιλώντας στο Live News, η Κινέζα επενδύτρια του βενζινάδικου ανέφερε: «Με την Γιου Τινγκ γνωριστήκαμε πριν από 3 – 4 χρόνια από έναν κοινό φίλο. Εμείς αγοράσαμε το βενζινάδικο και η Γιου Τιγνκ διαχειριζόταν την επιχείρηση. Δεν ξέρω τίποτα για την άλλη εταιρία με τα Airbnb που είναι διαχειρίστρια.

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Δεν ξέρω τίποτα και για τα χρέη του βενζινάδικου. Τα διαχειριζόταν ο Έλληνας. Εμείς γυρίσαμε στην Ελλάδα πριν από έναν μήνα. Τότε μάθαμε για την εξαφάνισή της. Δεν το ξέραμε. Ανησυχούμε και θέλουμε να βρεθεί, αλλά δεν έχουμε ιδέα πού μπορεί να είναι. Η Γιου Τινγκ δούλευε πολύ σκληρά και ήταν πολύ υπεύθυνη. Δεν ξέρω αν είναι πια ζωντανή ή νεκρή. Τον Ιανουάριο την είδα τελευταία φορά.

Της είχαμε πει ότι θέλουμε να πουλήσουμε το βενζινάδικο. Είχαμε επικοινωνήσει online με μηνύματα. Δεν είχε σχολιάσει τίποτα. Τελευταία φορά που πήγα στο βενζινάδικο ήταν τον Ιανουάριο».

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Παράλληλα, η Γιου Τινγκ είχε εγκλωβιστεί σε μία ακόμη χρεωμένη εταιρία διαχείρισης ακινήτων (Airbnb), ιδιοκτησίας άλλου Κινέζου επενδυτή, η οποία βρισκόταν υπό εκκαθάριση.

Η κατάσταση είχε φτάσει στα άκρα, με την 50χρονη να αποστέλλει εξώδικο στον επενδυτή, καθώς εκείνος αρνείτο να καταβάλει ακόμη και τα βασικά έξοδα για το κλείσιμο της επιχείρησης.

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«Όταν προχωρήσαμε για τη διαγραφή της εταιρίας, όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αρνήθηκε να πληρώσει κι αυτά τα 600 ευρώ για να κλείσει η εταιρία. Τι να σας πω… Μετά από ‘κει και πέρα η Ting προέβη σε ένα εξώδικο κι αυτός δεν εμφανίστηκε, δεν τον βρήκανε, δεν ξέρω τι έγινε.

Και μάλιστα την τελευταία φορά που επικοινώνησα – έστειλα μήνυμα εγώ στις 23/5 ‘όποτε μπορείς να με καλέσεις’ – ήταν γιατί ήθελα να της πω ότι ‘αν είναι πλήρωσέ τα εσύ για να μη φορτωθείς κι άλλα χιλιάρικα στο κεφάλι από τη δήλωση αυτής της εταιρίας’, γιατί όσο μένει ανοιχτή φορτώνει φόρους», σημειώνει η λογίστριά της.

«Γνώριζε ακριβώς όλα τα χρέη»

Ο σύζυγος, η δικηγόρος αλλά και η λογίστρια της αγνοούμενης αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της οικειοθελούς διαφυγής. Αντίθετα, τονίζουν ότι η Τινγκ ήταν πλήρως ενήμερη για τις οικονομικές εκκρεμότητες και προσπαθούσε ενεργά να βρει λύση.

«Γνώριζε ακριβώς όλα τα χρέη. Ασχολούνταν, ήθελε να τα φτιάξαι για να μην της ξαναγίνει κατάσχεση.

Οι οφειλές μέχρι εκείνη την στιγμή που την ανέλαβα εγώ, ήταν γύρω στις 23.000, αλλά αυτήν την στιγμή έχουν φτάσει και παραπάνω, γιατί τακτοποιήσαμε και το ’25, οπότε καταλαβαίνετε αν πέσουν όλα τα ΙΚΑ του ’25, είναι ένα ποσό. Μπορεί να ‘ναι και γύρω στις 45.000 αλλά δεν την αφορά όλο αυτό το ποσό».

Το τελευταίο διάστημα, η 50χρονη είχε αλλάξει λογιστικό γραφείο ακριβώς για να δρομολογήσει τη ρύθμιση των χρεών του βενζινάδικου και των Airbnb.

«Της είπα ότι θα τη βοηθήσω να της τα φτιάξω, προκειμένου να ρυθμίσουμε τις οφειλές με κάποιον εξωδικαστικό ή οτιδήποτε, για να μην της κάνουνε κατασχέσεις.

Είχαμε μπει στη διαδικασία να φτιάξουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχανε. Και πάνω που τα είχαμε τελειώσει, χάθηκε. Μετά εγώ πήγα να της κάνω μία επικοινωνία 23 Μαΐου, χωρίς να γνωρίζω ότι είχε εξαφανιστεί, αλλά δεν μου απάντησε ποτέ», συμπληρώνει η νέα της λογίστρια.

Το ραντεβού της Παρασκευής και οι ύποπτες επαφές

Το μυστήριο πυκνώνει αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την εξαφάνισή της, η Γιου Τινγκ συμμετείχε σε ένα περίεργο ραντεβού με φόντο τις αγοραπωλησίες ακινήτων, στο οποίο συμμετείχε και ένας ιερέας.

«Έχω δώσει ένορκη κατάθεση. Μου την σύστησε μία κυρία, μεσίτρια. Η μεσίτρια είναι από την Αλβανία και ο άντρας της είναι Έλληνας. Την ξέρω καιρό. Μου είχε πει ότι γνωρίζει την Γιου Τινγκ που είναι εκπρόσωπος πολλών εταιριών και πλουσίων Κινέζων που θέλουν να κάνουν επενδύσεις σε ακίνητα, χωράφια, σπίτια.

Δεν ήθελα να πουλήσω εγώ κάποιο ακίνητο, είχα γνωστούς που ήθελαν εκείνοι να επενδύσουν αλλά με νόμιμο τρόπο, δεν ήταν κάτι παράνομο και τους έφερα σε επαφή. Συναντηθήκαμε την Παρασκευή στις 16 του μήνα, 4 ημέρες πριν εξαφανιστεί, πήγαμε για ένα καφέ.

Στο ραντεβού ήρθε εκείνη και ένας Κινέζος, η μεσίτρια, ο στρατηγός και ένας ακόμα φίλος μου. Καθίσαμε λιγότερο από 20 λεπτά. Δεν μιλήσαμε για δουλειά, ήταν σαν γνωριμία», δήλωσε μιλώντας στο MEGA.

«Η Γιου Τινγκ μιλούσε πολύ καλά ελληνικά και ήταν μια χαρά, δεν κατάλαβα να την προβληματίζει κάτι. Ήσαν συνεχώς με το κινητό, μιλούσε συνέχεια κινέζικα. Μετά από αυτό το ραντεβού δεν συναντηθήκαμε ξανά. Από την τηλεόραση έμαθα ότι εξαφανίστηκε», πρόσθεσε.

Άνθρωποι που συνεργάστηκαν στενά μαζί της κάνουν λόγο για μια δυναμική και συγκροτημένη προσωπικότητα, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

«Είναι μια σοβαρή γυναίκα. Ένας αισιόδοξος άνθρωπος και έχει ιδιαίτερη ικανότητα στη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά στο MEGA στενή της συνεργάτιδα.

«Επειδή είναι ένας άνθρωπος αισιόδοξος και αφοσιωμένος στη δουλειά, μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι έχει φύγει οικειοθελώς», συμπλήρωσε.