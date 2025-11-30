Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Αρτέμιδα λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν ένα αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε της πορείας του, παρασύροντας τρία άτομα με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 12.30. Ο οδηγός του αυτοκινήτου βρισκόταν στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε τρία άτομα, τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, όμως ο τρίτος έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία που αναζητά υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων.