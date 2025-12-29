Στην αντεπίθεση περνά η Δήμητρα Παρασκευοπούλου, η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας την ποινική δίωξη του εν διαστάσει συζύγου της, Άρη Μουγκοπέτρου. Η ίδια περιγράφει ένα σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Μέσα από την καταγγελία της, που δημοσιοποιήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», η πλευρά της συζύγου υποστηρίζει πως πλέον φοβάται να αφήνει τον μουσικό μόνο με τα ανήλικα χωρίς την επίβλεψη τρίτου προσώπου.

Τι αναφέρει η εν διαστάσει σύζυγός του στην καταγγελία της

«Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου, σημειώνει πως ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν γνώριζε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και πως η μίσθωση είχε περάσει στο δικό της όνομα. Παρά την αντίθεσή της, παρέμεινε στο σπίτι για αρκετή ώρα και όπως καταγγέλλεται πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”.

Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», καταγγέλει η Δήμητρα Παρασκευοπούλου.

