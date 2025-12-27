Άρης Μουγκοπέτρος: «Στημένη η υπόθεση – Η σύζυγός του ζητούσε με εξώδικο 700 ευρώ τον μήνα», καταγγέλλει συγγενής του μουσικού

Ελεύθερος αφέθηκε ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο ακροατήριο τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε αποχωρήσει από τη συζυγική κατοικία από τις 15 Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε συγγενικό του πρόσωπο μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, η εν διαστάσει σύζυγός του φέρεται να ζητούσε το ποσό των 700 ευρώ προκειμένου να του επιτρέπει την επικοινωνία με τις δίδυμες κόρες τους.

Ο γνωστός μουσικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα το περασμένο Πάσχα και διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέστρεψε ανήμερα των Χριστουγέννων στη συζυγική κατοικία με σκοπό να δει τα παιδιά του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν τα βρήκε εκεί, ενώ δεν κατάφερε να εντοπίσει ούτε τη σύζυγό του. Για τον λόγο αυτό μετέβη σε αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να καταγγείλει πιθανή αρπαγή ανηλίκων.

Εκεί, ωστόσο, ενημερώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του μήνυση που είχε καταθέσει η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο μουσικός είχε μεταβεί στο σπίτι και της απηύθυνε ύβρεις μπροστά στα παιδιά τους.

Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Άρη Μουγκοπέτρου, μιλώντας στο STAR, έκανε λόγο για «στημένη υπόθεση», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να οδηγηθεί και να παραμείνει ο μουσικός στα κρατητήρια. Όπως ανέφερε, η εν διαστάσει σύζυγος είχε αποστείλει εξώδικο, με το οποίο ζητούσε μηνιαία καταβολή 700 ευρώ ως προϋπόθεση για την επικοινωνία με τα παιδιά.

Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι ο μουσικός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς δεν διαθέτει σταθερά έσοδα, πληρώνει ενοίκιο για νέα κατοικία και επιβαρύνεται με έξοδα μετακίνησης λόγω τροχαίου ατυχήματος με το όχημά του. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υπήρξε πίεση προς τον Άρη Μουγκοπέτρο να υπογράψει συναινετικό διαζύγιο.

Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με όλες τις πλευρές να αναμένεται να καταθέσουν τις θέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου.