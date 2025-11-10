Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Έδεσαν και πυροβόλησαν το θύμα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Αποκαλυπτικά στοιχεία φέρνει στο φως η ιατροδικαστική έρευνα για την υπόθεση του απανθρακωμένου πτώματος που εντοπίστηκε μέσα σε καμένο αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το θύμα είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μία φορά πριν δεθεί πισθάγκωνα και καεί μέσα στο όχημα, το οποίο, όπως αποδείχθηκε, ήταν κλεμμένο από περιοχή της Αττικής. Τα νέα δεδομένα ενισχύουν την εκτίμηση ότι πρόκειται για ένα άγριο και προμελετημένο έγκλημα.

Η ιατροδικαστική εξέταση επέτρεψε τη συλλογή γενετικού υλικού, το οποίο θα συγκριθεί με DNA συγγενών αγνοουμένων που έχουν δηλωθεί. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το θύμα να σχετίζεται με εγκληματικές δραστηριότητες ή να είχε εμπλακεί σε υποθέσεις που «ενόχλησαν» επικίνδυνους ανθρώπους.

Ίχνη εκτέλεσης από επαγγελματίες

Το πτώμα βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025, σε ορεινή περιοχή ανάμεσα στα Σκούρτα και το Κλειδί. Το αυτοκίνητο, κλεμμένο εδώ και μήνες, έφερε πινακίδες κυκλοφορίας από όχημα ίδιας μάρκας και χρώματος στην Κατερίνη — κάτι που υποδηλώνει καλά οργανωμένο σχέδιο.

Ο τρόπος δράσης, με το θύμα δεμένο με χειροπέδες, πυροβολημένο και καμένο μέσα σε όχημα που είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων, παραπέμπει σε επαγγελματική εκτέλεση, πιθανότατα συμβόλαιο θανάτου.

Σχέση με προηγούμενη εκτέλεση;

Το φρικτό έγκλημα συνέβη λίγα μόλις 24ωρα μετά τη μαφιόζικη δολοφονία του Λάλα στον Επτάλοφο, γεγονός που οδήγησε κάποιους να υποθέσουν πως μπορεί να πρόκειται για «απάντηση» ή μήνυμα. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματικές πηγές, αν στόχος ήταν να σταλεί προειδοποίηση, οι δράστες δε θα επιχειρούσαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Απόλυτη γνώση της περιοχής

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία. Η ερημιά, ο δύσβατος δρόμος και η χρονική στιγμή —μόλις λίγες ημέρες μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου— δείχνουν ότι οι δράστες γνώριζαν πολύ καλά τον τόπο και τις συνθήκες. Με τη μείωση των βαρδιών πυρασφάλειας, μπορούσαν να ανάψουν φωτιά χωρίς να εντοπιστούν άμεσα.

Παράλληλα, το γεγονός ότι η περιοχή χρησιμοποιείται συχνά από κυνηγούς δείχνει ότι οι δολοφόνοι ενήργησαν προσεκτικά, πιθανότατα σε ώρα που δεν υπήρχε κίνηση, για να αποφύγουν μάρτυρες ή μαρτυρίες.

Στο μικροσκόπιο της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία εξετάζει κάθε πιθανό κίνητρο. Η ταυτοποίηση του θύματος αποτελεί προτεραιότητα, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες και στα κίνητρα πίσω από τη στυγερή εκτέλεση.

Οι Αρχές αναζητούν συνδέσεις με πρόσωπα του υποκόσμου, κυκλώματα ή παλαιότερες υποθέσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με το θύμα. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.