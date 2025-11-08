Βοιωτία: Για δύο ημέρες ήταν δεμένος πισθάγκωνα στο αυτοκίνητο o απανθρακωμένoς άνδρας – Με πλαστές πινακίδες το όχημα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από το αποτρόπαιο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας με τη σορό που βρέθηκε απανθρακωμένη και δεμένη μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τόσο το αυτοκίνητο, όσο και η σορός βρίσκονταν στο σημείο δύο ολόκληρες ημέρες, χωρίς να αντιληφθεί κανείς τίποτα. Όπως έγραφε χθες το DEBATER η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε τυχαία από έναν κυνηγό που πέρναγε από το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτο και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο άνδρας βρέθηκε δεμένος πισθάγκωνα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι δράστες επέλεξαν να βάλουν φωτιά στο όχημα στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς δεν μπορεί να ανακαλυφθεί εύκολα.

Μέχρι στιγμής η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER το όχημα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας τον περασμένο Μάιο και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας και ίδιου χρώματος από την Κατερίνη.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού βρίσκονται σε εξέλιξη και επικεντρώνονται σε ένα άτομο αλβανικής καταγωγής που εξαφανίστηκε από την Αθήνα το περασμένο διάστημα και είχε γίνει δήλωση εξαφάνισης.

Πρόκειται για έναν άνδρα χωρίς ποινικό παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και άλλες δηλώσεις εξαφάνισης.