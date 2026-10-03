Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 27χρονος – Η εμπλοκή Ριζάι και οι δύο τραυματίες

Στη σύλληψη 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ανάβυσσο, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το Σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο αποτελεί η σύλληψη 27χρονου στον Πειραιά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για υπήκοο Αφγανιστάν που φέρεται να είχε εμπλακεί στο ένοπλο επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Στο ίδιο περιστατικό φέρεται να είχε εμπλακεί και ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος βρισκόταν στο κατάστημα με την παρέα του.

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Ο 27χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου σε διαμέρισμα στον Πειραιά, όπου διέμενε προσωρινά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ.

Στην Εγκληματολογική το πιστόλι

Κατά την έρευνα βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 12 φυσίγγια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, το όπλο έχει μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο. Η σύνδεσή του με το περιστατικό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Στο διαμέρισμα κατασχέθηκαν επίσης:

Μαχαίρι.

Κάνναβη, μικτού βάρους 4,3 γραμμαρίων .

. Κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

8.600 ευρώ.

Ο 27χρονος συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο 27χρονος εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα και φέρεται να επιχείρησε να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο με πυροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

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Το ένταλμα αφορούσε απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας πυροβόλου όπλου και οπλοχρησία.

Η εμπλοκή Ριζάι και η άδεια από τις φυλακές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του DEBATER, ο Αλκέτ Ριζάι διασκέδαζε στο beach bar στο πλαίσιο της 16ης κατά σειρά νόμιμης άδειάς του από τις φυλακές Δομοκού.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να καταγράφεται και ο ίδιος να κρατά όπλο και να πυροβολεί στον αέρα.

Μετά το επεισόδιο δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί δραπέτης.

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Οι δύο τραυματίες και οι προηγούμενες συλλήψεις

Κατά τις πληροφορίες του DEBATER, οι τραυματίες ήταν δύο εργαζόμενοι του καταστήματος: ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος υπήκοος Πακιστάν. Ο ένας υπέστη διαμπερές τραύμα στο πόδι και ο άλλος τραυματισμό από εποστρακισμό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει τους δύο τραυματίες ως περαστικούς.

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Στο πλαίσιο της έρευνας είχαν επίσης συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για υπόθαλψη και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την αυτόφωρη διαδικασία και την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.