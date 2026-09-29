Τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία Πειραιά

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα σημειώθηκε στις 10:10 το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου στην Εισαγγελία Πειραιά, χωρίς χρονικό περιθώριο.

Λόγω διενέργειας ελέγχου σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά, στην περιοχή του Πειραιά. Λίγη ώρα αργότερα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

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Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν τα Δικαστήρια Πειραιά είχαν εκκενωθεί μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Τότε, ο έλεγχος των ΤΕΕΜ είχε ολοκληρωθεί χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.