Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία με επιδότηση ρεύματος

Νέα παρέμβαση για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το συνολικό όφελος των μέτρων υπολογίζεται σε 95 εκατ. ευρώ.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανικούς κλάδους, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων.

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Ποιοι κλάδοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε κλάδους όπως:

Τσιμέντο

Τρόφιμα

Χαρτικά

Πλαστικά

Η παρέμβαση συνδέεται με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πλαισίων CISAF και METSAF, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται τις επόμενες ημέρες από τα αρμόδια υπουργεία.

Δημοσιονομική σταθερότητα και στήριξη της παραγωγής

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερα κράτη της G7.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις θα κινούνται εντός των ορίων που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, με στόχο να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.