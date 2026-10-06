Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία με επιδότηση ρεύματος

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος της παραγωγής, με στήριξη σε κλάδους όπως τσιμέντο, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά. Ακολουθεί η εξειδίκευση των μέτρων.

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία με επιδότηση ρεύματος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ TOKLIK.GR / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Νέα παρέμβαση για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το συνολικό όφελος των μέτρων υπολογίζεται σε 95 εκατ. ευρώ.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανικούς κλάδους, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι κλάδοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε κλάδους όπως:

  • Τσιμέντο
  • Τρόφιμα
  • Χαρτικά
  • Πλαστικά

Η παρέμβαση συνδέεται με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πλαισίων CISAF και METSAF, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται τις επόμενες ημέρες από τα αρμόδια υπουργεία.

Δημοσιονομική σταθερότητα και στήριξη της παραγωγής

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερα κράτη της G7.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρεμβάσεις θα κινούνται εντός των ορίων που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, με στόχο να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αύριο οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αύριο οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην ελληνική πρωτεύουσα. Την Τετάρτη πραγματοποιείται ο έκτος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αύριο οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο – Αύριο οι συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην ελληνική πρωτεύουσα. Την Τετάρτη πραγματοποιείται ο έκτος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η πρώην cheerleader που παντρεύτηκε ο Ρούμπιο – Η κινηματογραφική πρόταση και το δαχτυλίδι που πήρε πίσω
LIFESTYLE

Η πρώην cheerleader που παντρεύτηκε ο Ρούμπιο – Η κινηματογραφική πρόταση και το δαχτυλίδι που πήρε πίσω

Η Τζανέτ Ντούσντεμπες υπήρξε cheerleader των Miami Dolphins. Ο Ρούμπιο εμπνεύστηκε την πρόταση από το «Άγρυπνος στο Σιάτλ», αλλά φοβήθηκε μήπως το δαχτυλίδι πέσει από τον ουρανοξύστη.