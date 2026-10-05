Συμβολική κινητοποίηση των αλιέων στο λιμάνι του Πειραιά – Μηχανότρατες και γρι γρι έδεσαν κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας (φωτογραφίες)

Σε συμβολική κινητοποίηση προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας οι αλιείς στο λιμάνι του Πειραιά, με μηχανότρατες και γρι γρι να δένουν στην πύλη Ε1, κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Μηχανότρατες από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου και γρι γρι από τη Σαλαμίνα κατευθύνθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, όπου έδεσαν συμβολικά, στέλνοντας μήνυμα προς την Πολιτεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

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Βασικό αίτημα των αλιέων είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου έχει εκτοξευθεί.

Σύμφωνα με στοιχεία και αναφορές των ίδιων των αλιέων, το ναυτιλιακό πετρέλαιο από περίπου 0,55-0,60 ευρώ το λίτρο έχει φτάσει σήμερα περίπου στο 1,30-1,45 ευρώ το λίτρο, με την αύξηση να ξεπερνά το 120%.

Οι αλιείς υποστηρίζουν ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων καθιστά πλέον ιδιαίτερα δύσκολη τη βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων και ζητούν άμεση στήριξη από την Πολιτεία.

Τα αλιευτικά σκάφη θα παραμείνουν συμβολικά δεμένα στην πύλη Ε1 του λιμανιού του Πειραιά έως τις 12 το μεσημέρι.